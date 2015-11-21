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    Сафонов: «ЦСКА нельзя допускать осечки в матче с «Крыльями Советов»

    Известный агент Алексей Сафонов дал прогноз на матч 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги ЦСКА - "Крылья Советов", который состоится сегодня на "Арене Химки" и начнется в 14:00 по московскому времени. Он считает, что встреча завершится со счетом 2:0 в пользу армейцев.

    "Армейцам перед перерывом в чемпионате надо никого к себе не подпускать, чтобы сохранить отрыв. Матч с "Краснодаром" они проиграли, так что осечек теперь допускать уже нельзя", - сказал он.

    Полностью с прогнозом Алексея Сафонова на тур можно ознакомиться здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2015 13:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +387

      petlyra 21 ноября 2015, 17:13

      А Акинфеев похоже и дальше собирается пропускать в каждой игре.

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      Рейтинг: +62

      NoN141 21 ноября 2015, 15:29

      вангую, ЦСКА проиграет

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