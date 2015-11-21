Сафонов: «ЦСКА нельзя допускать осечки в матче с «Крыльями Советов»

Известный агент Алексей Сафонов дал прогноз на матч 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги ЦСКА - "Крылья Советов", который состоится сегодня на "Арене Химки" и начнется в 14:00 по московскому времени. Он считает, что встреча завершится со счетом 2:0 в пользу армейцев.

"Армейцам перед перерывом в чемпионате надо никого к себе не подпускать, чтобы сохранить отрыв. Матч с "Краснодаром" они проиграли, так что осечек теперь допускать уже нельзя", - сказал он.

Полностью с прогнозом Алексея Сафонова на тур можно ознакомиться здесь.