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Примера. «Барселона» разгромила «Реал Мадрид»

21 ноября 2015, 22:07
29

В матче 12-го тура Примеры «Барселона» разобралась с «Реалом», отправив в ворота мадридцев четыре безответных мяча. Дублем в этой игре отметился Суарес, еще по одному голу записали на свои счета Неймар и Иньеста.

Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

Реал – Барселона – 0:4 (0:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Суарес, 10; 0:2 – Неймар, 38; 0:3 – Иньеста, 53; 0:4 – Суарес, 73.

Барселона: Браво, Альба, Маскерано (Матье, 27), Пике, Алвес, Бускетс, Ракитич (Месси, 56), Иньеста (Эль-Хаддади, 75), Роберто, Неймар, Суарес.

Реал: Навас, Марсело (Карвахаль, 59), Рамос, Варан, Данило, Кроос, Родригес (Иско, 55), Модрич, Бэйл, Роналду, Бензема.

Предупреждения: Родригес, 21; Алвес, 31; Рамос, 50; Карвахаль, 82; Бускетс, 90+1.

Удаление: Иско, 82.

Судья: Давид Фернандес Борбалан.

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Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания Реал Барселона
Комментарии (29)
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Associazione Calcio Milan
1448133100
Я думаю, очевидно, что Золотой Мяч заслужил не Месси или Роналду, а Суарес или Неймар
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skinshow
1448133270
Роналду захлебнётся слезами. УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!
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Абу Зейд Небесный
1448133374
Бенитесу пора на выход, это было видно ещё в Севилье.. Болею за Реал, но сегодня была не игра, а порнография.. С победой всех, кто болеет за Барселону, чтит историю великих клубов и любит красивый футбол..
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alex-p
1448134121
перес и бенитес- спортивного ВАМ долголетия в реале
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skinshow
1448134386
А где же болелы реала которые обещали наказать, умерли вместе с Роналду и компанией
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Нох4о95
1448134834
Барса была на высоте , очень рад победе ! Хотя я и болельшик Барсы , но этих девочек мне даже жалко стало ...
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armbarm
1448136725
Бенитес опять доказал, что он тренер низкого класса. А Барселона как всегда на высоте!
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KTO_ECJlu_HE_9
1448137195
Скорость бэйла не помогла, бензема уснул, роналду видимо не тем гелем голову намазал. Всех болел барсы с победой. Заслуженно и уверенно, реал был жалок
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Asbjorn
1448139488
За то про Роналду кино сняли))))
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Недовольный
1448146790
Этот матч наглядно показал кто есть зализаный)Петушок очнулся на поле первый раз на 68 минуте играя с начала матча, и то не реализовав 100% выход 1 на 1,где Браво просто схавал говняшку. Зато всяким Альмериям по 5 отгружать он могёт,как и получать за такие достижения золотые мячики)Ни разу не болею ни за барсу ни за реал,но этот матч лишний раз доказал что Роналду это всего лишь понт, показывать который он может только в матчах с ниочемными командами)а в матче где противостоит сильный соперник, где нужно было показать все свои супер качества,доказать всем на деле что ты лучший, раз сам заявляешь такое,и лидер, переоцененный сдулся и с кислой миной ходил,чуть ли не хныкая)Лидеры так не поступают а землю грызут ,независимо от результата. Ему бы с Тотти пример брать.Человек ни когда не понтуется и все время бьется на поле до конца.Поэтому его и уважают даже болельщики соперников,так как наглядно видят что он за клуб до конца в любой ситуации. Месси даже сидя на скамейке лучше гелялюбителя выглядел)Ну а уж когда он на поле,все сразу встает на свои места...
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