Примера. «Барселона» разгромила «Реал Мадрид»

В матче 12-го тура Примеры «Барселона» разобралась с «Реалом», отправив в ворота мадридцев четыре безответных мяча. Дублем в этой игре отметился Суарес, еще по одному голу записали на свои счета Неймар и Иньеста.

Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

Реал – Барселона – 0:4 (0:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Суарес, 10; 0:2 – Неймар, 38; 0:3 – Иньеста, 53; 0:4 – Суарес, 73.

Барселона: Браво, Альба, Маскерано (Матье, 27), Пике, Алвес, Бускетс, Ракитич (Месси, 56), Иньеста (Эль-Хаддади, 75), Роберто, Неймар, Суарес.

Реал: Навас, Марсело (Карвахаль, 59), Рамос, Варан, Данило, Кроос, Родригес (Иско, 55), Модрич, Бэйл, Роналду, Бензема.

Предупреждения: Родригес, 21; Алвес, 31; Рамос, 50; Карвахаль, 82; Бускетс, 90+1.

Удаление: Иско, 82.

Судья: Давид Фернандес Борбалан.

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