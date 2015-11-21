Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лев может сменить Бенитеса в «Реале»

    Наставник сборной Германии Йоахим Лев может возглавить мадридский «Реал», главным тренером которого на данный момент является Рафаэль Бенитес.

    Сообщается, что в приглашении Лева заинтересован лично президент «сливочных» Флорентино Перес, который изначально рассматривал Бенитеса как временного тренера для команды.

    Контракт Лева со сборной Германии истекает летом 2016 после окончания Чемпионата Европы.

    Источник: Don Balon

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2015 07:26
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 ноября 2015, 17:21

      В следующий раз когда Перес возьмёт нового тренера,он должен будет сказать: "Мы берём этого тренера на полгода,максимум 6 месяцев,я уже думаю кем его можно заменить..." Или "Впереди начало нового сезона и очень трудные матчи...первые 2 тура покажут,правильный ли это тренер для нас,или нужен новый..." P.S. Я сам болею за Реал с 2000 года, но Перес уже как то поднадоел))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 ноября 2015, 17:18

      "Флорентино Перес, который изначально рассматривал Бенитеса как временного тренера для команды." Бред какой то...Согласен с
      stas-kst,тупость...Команда уровня Реал взяла тренера на время...мда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      stas-kst 21 ноября 2015, 11:18

      "изначально рассматривал Бенитеса как временного тренера для команды"

      Не бред ли? Нужен временный оставили бы Анчелотти

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 21 ноября 2015, 10:56

      Давно пора.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11