Лев может сменить Бенитеса в «Реале»

В следующий раз когда Перес возьмёт нового тренера,он должен будет сказать: "Мы берём этого тренера на полгода,максимум 6 месяцев,я уже думаю кем его можно заменить..." Или "Впереди начало нового сезона и очень трудные матчи...первые 2 тура покажут,правильный ли это тренер для нас,или нужен новый..." P.S. Я сам болею за Реал с 2000 года, но Перес уже как то поднадоел))
Наставник сборной Германии Йоахим Лев может возглавить мадридский «Реал», главным тренером которого на данный момент является Рафаэль Бенитес.
Сообщается, что в приглашении Лева заинтересован лично президент «сливочных» Флорентино Перес, который изначально рассматривал Бенитеса как временного тренера для команды.
Контракт Лева со сборной Германии истекает летом 2016 после окончания Чемпионата Европы.