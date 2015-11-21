Лев может сменить Бенитеса в «Реале»

Наставник сборной Германии Йоахим Лев может возглавить мадридский «Реал», главным тренером которого на данный момент является Рафаэль Бенитес.

Сообщается, что в приглашении Лева заинтересован лично президент «сливочных» Флорентино Перес, который изначально рассматривал Бенитеса как временного тренера для команды.

Контракт Лева со сборной Германии истекает летом 2016 после окончания Чемпионата Европы.