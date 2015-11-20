Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Морозов: «В молодежной сборной есть разделение на игроков 1996 года и остальных»

    Защитник «Динамо» Григорий Морозов рассказал о ситуации внутри молодежной сборной России. Напомним, ранее ее наставник Дмитрий Хомуха говорил о нежелании отдельных футболистов выступать за национальную команду.

    «Реалии таковы, что основное внимание в молодежной сборной уделяется ребятам 18-19 лет. Поэтому, может, на второй сбор ребят постарше совсем мало вызвали. В молодежной сборной есть команда 1996 года рождения и остальные ребята, которые приезжают и должны брать пример с них. Футболисты 1996 года – костяк, а остальные как бы их помощники для решения задачи выйти на Евро. Такое разделение действительно было», – говорит Морозов.

    При этом футболист опровергает слова комментатора Геннадия Орлова высокомерном отношении старших игроков к младшим.

    «Это абсолютно не так. На уровне коллектива, несмотря на это разделение, проблем никаких не было. Мы нормально все между собой общались. Ребята 1996 года – отличные ребята, к ним никаких претензий, никакого высокомерия. Но выделять их как отдельную команду внутри команды неправильно, согласитесь. Если тренер собирается делать ставку только на них, так и надо делать. А то получается, что есть 1996 год, а есть остальные, которые приезжают, чтобы на скамейке посидеть».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2015 20:50
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 20 ноября 2015, 22:27

      детский сад "козюлька", наябедничали воспитателю....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 20 ноября 2015, 21:23

      Извините,футбол такая игра,что кому-то на скамейке приходится посидеть.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11