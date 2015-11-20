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    Гогниев: «В «Зените» заменить можно почти любого футболиста»

    Нападающий «Урала» Спартак Гогниев опасается за всю атакующую линию «Зенита» в предстоящем матче Премьер-лиги.

    «С одной стороны, игроки «Зенита» выступают в трех турнирах и за свои сборные. Играть без пауз тяжело. Но состав у «Зенита» настолько силен, что заменить можно почти любого футболиста. Те, кто чаще находятся на скамейке, не уступают партнерам. Мы знаем, как действовать против «Зенита».

    Кого в «Зените» сложно сдержать в атаке? Вся передняя линия. И Данни с Дзюбой, и Шатов могут в любой момент разобраться с обороной», - сказал Гогниев.

    Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» - «Урал» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» в субботу, 21 ноября, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.11.2015 11:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 20 ноября 2015, 15:42

      за то Гогниев не заменимый а Халка может заменить Рязанцев ну или Файзулин когда поправится ну не дурак ли он когда говорит такое

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