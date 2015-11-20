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    «Интер» не собирается приобретать Пирло или Кандреву

    Спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио опроверг интерес миланского клуба к полузащитнику «Нью Йорк Сити» Андреа Пирло, хавбеку «Лацио» Антонио Кандреве, а также нападающему Доменико Берарди, выступающему за «Сассуоло».

    «У нас может не быть такого игрока как Пирло в полузащите, но эта линия у нас укреплена достаточным числом качественных футболистов.

    Кандрева – очень хороший игрок, также очень важный для Италии, но он никуда не собирается. Я не хочу попусту тратить время, так как знаю, что вступить в переговоры с «Лацио» по этому игроку будет очень не просто.

    Берарди является еще одним великолепным игроком, к тому же он поддерживает «Интер». Но он игрок «Сассуоло» и его будущее четко предопределено», - сообщил Аусилио.

    Источник: Goal.com

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    20.11.2015 00:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      Sadjon 20 ноября 2015, 22:13

      Пьеро знает свою работу очень хорошо.....

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