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    Новыми спонсорами РФС станут банк и лотерейная компания

    Российский футбольный союз получит двух новых спонсоров. Об этом заявил глава организации Виталий Мутко. Отметим, что ранее одним из партнеров РФС уже стала компания НОВАТЭК.

    «На исполкоме 25-го ноября рассмотрим предложения по развитию футбола. В свой огород мы государство не пустим – только попросим о поддержке. Нам нужны манежи, учебно-тренировочный центр, чтобы команды не ездили по гостиницам в Новогорске.

    Первая задача – национальная команда и чемпионат Европы. Вторая – экономическая. Долг РФС составлял 2,2 миллиарда рублей. Основные долги, в том числе перед Капелло, пришлось быстро закрыть. Теперь остался всего миллиард долга. Следующие два контракта после НОВАТЭК мы подпишем с банком и компанией, занимающейся лотерейным бизнесом», – сказал президент РФС.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.11.2015 15:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 19 ноября 2015, 21:25

      "В свой огород мы государство не пустим"
      Забавно такое слышать от министра)

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Fju-2 19 ноября 2015, 22:06

      Он имел ввиду его огород(где он пасётся)))

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      Рейтинг: +8

      Нигма 19 ноября 2015, 17:30

      Лахатрон! на конец то достойный рфпл спонсор

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 ноября 2015, 16:22

      МММ ?

      0
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 19 ноября 2015, 15:48

      Лотерея - это пять :))) Как раз в духе РФС - делайте ваши ставки кто будет следующим тренером с ахеренной неустойкой :)))

      5
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