Новыми спонсорами РФС станут банк и лотерейная компания

"В свой огород мы государство не пустим"
Забавно такое слышать от министра)
Российский футбольный союз получит двух новых спонсоров. Об этом заявил глава организации Виталий Мутко. Отметим, что ранее одним из партнеров РФС уже стала компания НОВАТЭК.
«На исполкоме 25-го ноября рассмотрим предложения по развитию футбола. В свой огород мы государство не пустим – только попросим о поддержке. Нам нужны манежи, учебно-тренировочный центр, чтобы команды не ездили по гостиницам в Новогорске.
Первая задача – национальная команда и чемпионат Европы. Вторая – экономическая. Долг РФС составлял 2,2 миллиарда рублей. Основные долги, в том числе перед Капелло, пришлось быстро закрыть. Теперь остался всего миллиард долга. Следующие два контракта после НОВАТЭК мы подпишем с банком и компанией, занимающейся лотерейным бизнесом», – сказал президент РФС.