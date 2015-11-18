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    Васин: «Манджукич не показался мне суперфорвардом»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин остался недоволен результатом сборной России, которая уступила Хорватии со счетом 1:3.

    «Результат отрицательный, поэтому говорить о положительном впечатлении от своего дебюта я бы не стал. Моменты у наших ворот были непростые, но завершились голами. Результат на первом месте. А что касается Манджукича, то я не скажу, что с ним какие-то проблемы были у нас. Не скажу, что он показался мне суперфорвардом.

    Они с Сейду разноплановые форварды: Думбия — резкий, а Манджукич — просто силовой, габаритный. К тому же, я думаю, Манджукич не в лучшей форме сейчас», - сказал Васин.

    Источник: Р-Спорт

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    18.11.2015 06:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 18 ноября 2015, 11:35

      А че ж тебя как пацана дворового обыгрывали! я вообще не понимаю политику нашей команды. люди в клубе сидят в самом глубоком запасе каком только могут и вызываются в сборную...

      1
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 18 ноября 2015, 09:54

      Тем не менее опередил тебя и забил.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 ноября 2015, 09:33

      Расслабь очко, он таким и не является!

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