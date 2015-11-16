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    Джером Боатенг: «Та ночь в Париже была самым страшным моментом в моей жизни»

    Защитник сборной Германии Джером Боатенг прокомментировал парижские теракты.

    «Мы находились очень близко от места событий, и та ночь была самым страшным моментом в моей жизни. Когда я услышал первый взрыв, то оглянулся на трибуны, но не увидел никакого дыма и задумался о том, что бы это могло быть», – вспоминает Боатенг.

    Также футболист считает, что переносить чемпионат Европы из Франции не следует.

    «Думаю, турнир должен во Франции, как это и планируется. Подобные события могут произойти где угодно».

    Источник: Twitter

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    16.11.2015 22:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +164

      Maga Ingush 17 ноября 2015, 07:33

      да сами фоанцузы это сделали чтобы границы закрыть. и все как обычно на мусульман валят. думаю этот игил и создан чтобы все на них валить

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