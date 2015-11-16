Сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке группового этапа Евро-2016

В ходе жеребьевки группового этапа чемпионата Европы 2016 года сборные России и Украины будут разведены и не смогут сыграть в одной группе. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

«В случае, если сборная Украины пробьется в финальную часть чемпионата Европы, она не сыграет с российской командой на групповом этапе, так как по-прежнему действует запрет чрезвычайного комитета УЕФА. Встреча сборных России и Украины на стадии плей-офф возможна», – гласит сообщение пресс-службы.

Напомним, сборная Украины разыгрывает путевку на Евро в стыковых матчах против команды Словении. Встреча во Львове завершилась победой украинцев (2:0), ответный матч состоится во вторник.