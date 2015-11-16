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  • Сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке группового этапа Евро-2016

Сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке группового этапа Евро-2016

16 ноября 2015, 22:05
25

В ходе жеребьевки группового этапа чемпионата Европы 2016 года сборные России и Украины будут разведены и не смогут сыграть в одной группе. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

«В случае, если сборная Украины пробьется в финальную часть чемпионата Европы, она не сыграет с российской командой на групповом этапе, так как по-прежнему действует запрет чрезвычайного комитета УЕФА. Встреча сборных России и Украины на стадии плей-офф возможна», – гласит сообщение пресс-службы.

Напомним, сборная Украины разыгрывает путевку на Евро в стыковых матчах против команды Словении. Встреча во Львове завершилась победой украинцев (2:0), ответный матч состоится во вторник.

Источник: ТАСС
Европа Россия Украина
Комментарии (25)
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KosSidFCZP
1447701419
Ну а Европа то тут при чём???играют же на нейтральной территории!!!!Ну тогда значит финал нужен Россия-Украина!
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ШИШОК
1447701452
В РОССИИ всем это ПОФИГУ!!!
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James RS
1447701553
Как задолбала эта политика. Я бы вот хотел чтоб эти сборные сыграли в одной группе, думаю футболисты так же рады будут встретится между собой. Но конечно же на трибунах найдется пару мудаков, находящихся под влиянием этой тупой политики, и что нибудь устроит
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CSKA-39-
1447701977
Жаль, с удовольствием бы глянул как наши вышибли бы хохлов из группы.
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roman230582
1447702825
Лучше бы с Германией и Испанией развели)
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HardPony
1447702849
вот это новость. год назад еще знали об этом.
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maxtomas
1447703071
Пусть сначала Словению пройдут...
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Artur19
1447706771
Уже надоело разводить.Днепр вон чудом до финала лиги европы,зенит бы его вышиб,а в итоге пал от победителя.Пора уже встретится лицом к лицу,а то Украина совсем к России уважение потеряла.
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westerose
1447707757
Ну что это такое..... Получается чтобы увидеть мордобой на Евро2016 России и Украине нужно выходить в финал?
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Wotchen
1447746848
что они так это Украины боятся?
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