Новосельцев надеется сыграть за сборную России в Ростове-на-Дону

Защитник «Ростова» Иван Новосельцев поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Хорватии, который пройдет в Ростове-на-Дону во вторник, 17 ноября. Футболист заявил, что надеется выйти на поле в этой встрече на родном стадионе.



– В сборной Хорватии есть много хороших игроков. Тот же Олич. Он очень хороший нападающий, который играл в ЦСКА. Будет интересно побороться с ним, потому что это игрок очень высокого класса.



– С какими эмоциями вышли сегодня на тренировку? Вообще, игра прошла, сегодня улетаете. Было особое желание поработать?



– Мы всю жизнь в таком графике работаем. Для нас это естественно.



– Рассчитываете сыграть с Хорватией?



– Да, Леонид Викторович сказал, что сыграют все. Конечно, рассчитываю, тем более в Ростове играем, — сказал игрок.