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    Слуцкий хочет, чтобы Черышев покинул «Реал»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий посоветовал полузащитнику «Реала» Денису Черышеву сменить клуб.

    В мадридской команде россиянин получает недостаточно игрового времени, которое необходимо игроку национальной сборной в преддверии чемпионата Европы. Ранее сообщалось, что Черышевым интересуется «Валенсия».

    В нынешнем сезоне Денис Черышев провел только четыре матча за «Реал». Он дважды выходил на замену в Примере и дважды – в Лиге чемпионов.

    Стоимость футболиста Transfermarkt оценивает в 10 миллионов евро.

    Источник: Superdeporte

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    14.11.2015 19:47
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 15 ноября 2015, 16:55

      Если уж Денис приедет в Россию,то только к хорошему тренеру(человек он не бедный,за мошной Зенита не станет гнаться).
      Знакомый ему тренер есть ЛВС, значит в ЦСКА.ИМХО.

      -2
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 15 ноября 2015, 01:06

      Скамейка реала лучше на планете
      Черышеву не стоит уйти

      0
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      Рейтинг: +10

      Sneige 14 ноября 2015, 23:34

      все верно говорит!

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 14 ноября 2015, 21:12

      Что за тупые стериотипы в российском футболе: если игрок сидит на банке в клубе, значит не может играть в основе сборной! И то, что этот игрок намного сильнее тех, кто играет в основе в своих клубах, все равно не дает ему шанса играть в составе сборной!

      0
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V > ManUtd-Volgograd 14 ноября 2015, 21:51

      Что за чушь ты несешь? покажи мне хоть одну ведущую европейскую сборную, где играют скамеечники!

      3
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      Рейтинг: +126

      B o O m > ManUtd-Volgograd 14 ноября 2015, 21:57

      слуцкий прав, хоть какая-то, но практика нужна...тренировки тренировками, на тренировках все "Месси и Роналду", а вот в игре 0...он тогда помню вышел на замену в матче сборной и потянул заднюю поверхность бедра...Тут 2 варианта...или сидеть в Реале, потому что это "Реал" или же валить оттуда получать игровую практику в каком-нибудь нормальном клубе

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > Pravdin_V 14 ноября 2015, 22:05

      Ты Россию приравниваешь к топ сборным??? Проснись! Наш уровень - середняки Европы, в которых пол команды сидят на банках в своих клубах. А у нас игрок сидит на банке в Реале, тренируется рядом с Роналду. По сравнению с Кокориным, который бухает в клубах и нихера не делает на поле! И все равно этот распиаренный клоун в основе, а игрок с головой на плечах на банке! Так что не переоценивайте нашу сборную, ребята, а думайте адекватно!

      -1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > orlovcar 15 ноября 2015, 09:43

      Обязательно найдется какой-нибудь долбаеб, который в лезит в дискуссию о футболе и напишет абсолютную хуйню!

      -1
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      Рейтинг: +49

      TIXVIN 14 ноября 2015, 21:04

      Ростов чемпион ??? Ты чтоооооооо просыпайся дядька....ты же дрищещь !!

      -1
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      Рейтинг: +1126

      richi > TIXVIN 14 ноября 2015, 21:45

      Ну почему дрищет, второе же место занимают... Кто ожидал? Первое то не так и далеко. Шансы не велики, но они есть.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 ноября 2015, 20:40


      Да в Ростов пусть идёт.Деньги у него есть,так хоть пусть поиграет в хорошей команде,а Зенит это так-4-5 место в сезоне...Ясно же всем-Ростов чемпион!

      2
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      Рейтинг: +29

      Consileri 14 ноября 2015, 20:36

      Слуцкий прав. Черышев способный игрок, который способен при наличии оптимальных кондиций быть крайне полезным. Однако в этом вопросе решимость нужно проявиться именно Денису, если он хочет продолжать совершенствоваться как профессионал. Россия? Другие клубы Испании? Европа? Он сам для себя решит, какой вариант ему подойдёт.
      Также стоит отметить, что такие высказывания не должны проходить в прессу на официальном уровне. Слишком громкое заявление для человека, который не находится рядом с Денисом.

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      Рейтинг: +10

      Dagest.. > Consileri 14 ноября 2015, 21:54

      Не громкое, как тренер нац сборной он должен следить за всеми игроками и давать им советы

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit > Dagest.. 15 ноября 2015, 13:29

      Не хочу спорить, но давать советы он должен лично игроку

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      Рейтинг: +10

      Dagest.. > Dammit 15 ноября 2015, 14:36

      Никакой разницы нет лично ,публично ,абсолютно

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      Рейтинг: +10

      Dagest.. > Dammit 15 ноября 2015, 14:37

      И никто спорить не собирается ,у каждого мнение своё - и у большинства правда своя,правильная

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