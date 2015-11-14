Слуцкий хочет, чтобы Черышев покинул «Реал»

Если уж Денис приедет в Россию,то только к хорошему тренеру(человек он не бедный,за мошной Зенита не станет гнаться).
Знакомый ему тренер есть ЛВС, значит в ЦСКА.ИМХО.
Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий посоветовал полузащитнику «Реала» Денису Черышеву сменить клуб.
В мадридской команде россиянин получает недостаточно игрового времени, которое необходимо игроку национальной сборной в преддверии чемпионата Европы. Ранее сообщалось, что Черышевым интересуется «Валенсия».
В нынешнем сезоне Денис Черышев провел только четыре матча за «Реал». Он дважды выходил на замену в Примере и дважды – в Лиге чемпионов.
Стоимость футболиста Transfermarkt оценивает в 10 миллионов евро.