Бекхэм: «Лучший вариант для Роналду – перейти в «МЮ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм считает, что нападающему «Реала» Криштиану Роналду следует вернуться в свой прежний клуб в Англии.

«Я никому не посоветовал бы не переходить в «Манчестер Юнайтед». Я бы туда приполз, если бы мог. Криштиану – любимчик болельщиков «Юнайтед», он всегда был успешен и трудолюбив. Все, кто играл с ним, говорят, что он не только один из самых талантливых игроков в мире, но и большой трудяга. Для меня очевидно, что если он захочет уйти из «Реала», то лучший вариант – «Юнайтед». Я никогда не имел возможности вернуться в «МЮ», – сказал Бекхэм.