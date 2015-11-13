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    Хегмо: «Пройдена только половина пути, очень ждем поездки в Венгрию»

    Главный тренер сборной Норвегии Пер-Матиас Хегмо поделился впечатлениями от первого матча раунда плей-офф квалификации Евро-2016 против национальной команды Венгрии, который завершился поражением его подопечных со счетом 0:1. По словам специалиста, норвежским футболистам не хватает хлоднокровия в штрафной соперника.

    "Пройдена только половина пути, мы уже думаем о следующих 90 минутах в Венгрии. Сыграли хорошо. Здорово начали, создали два голевых момента. К сожалению, не хватает хладнокровия в штрафной. Я просил игроков атаковать. Очень ждем поездки в Венгрию. Я сказал команде: "Пусть этот матч мотивирует вас и заставит понять, за что вы будете биться через три дня", - сказал Хегмо.

    Напомним, ответная встреча пройдет 15 ноября в столице Венгрии.

    Источник: УЕФА

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    13.11.2015 08:13
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