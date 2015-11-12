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    Канделаки: «Запуск «Матч ТВ» признан успешным»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в ответ на критику поделилась своим мнением относительно первых дней работы канала.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    12.11.2015 22:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 13 ноября 2015, 10:01

      Качество картинки в трансляциях хер...ое

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      Рейтинг: +173

      Serjik78 13 ноября 2015, 07:56

      Куда Вы со своей болтовней лезете на этом канале? Итак хотите впихнуть все и вся в один канал показывая по половине от событий, так еще и пустых слов добавили.

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      Рейтинг: +101

      Ver 13 ноября 2015, 02:36

      Ну да...запуск...посмотрим как полёт...

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      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 12 ноября 2015, 23:14

      Больше спорта а не болтовни левой

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