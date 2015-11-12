Канделаки: «Запуск «Матч ТВ» признан успешным»

Качество картинки в трансляциях хер...ое
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в ответ на критику поделилась своим мнением относительно первых дней работы канала.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в ответ на критику поделилась своим мнением относительно первых дней работы канала.
Качество картинки в трансляциях хер...ое
Куда Вы со своей болтовней лезете на этом канале? Итак хотите впихнуть все и вся в один канал показывая по половине от событий, так еще и пустых слов добавили.
Ну да...запуск...посмотрим как полёт...
Больше спорта а не болтовни левой