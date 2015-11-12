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    Шикунов: «Мы не какая-то второстепенная страна, чтобы сокращать чемпионат»

    Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов считает, что не стоит сокращать число клубов в РФПЛ до 14.

    «Никаких официальных рекомендаций и предложений клубы Премьер-Лиги не получали. Информация об увеличении количества клубов до 18 – на уровне слухов.

    Для чего все это? Чтобы играло больше россиян? В ФНЛ двадцать команд по одиннадцать человек — вот вам двести россиян. В Премьер-Лиге минимум 96 человек, кто-то еще на замену выходит. Россиян и так с головой! Но ведь дело не в количестве, а в качестве! Уверен, что из-за расширения оно пропадет.

    На сегодняшний день 16 команд — оптимальное число. Сейчас вроде бы шикарная погода, можно играть, но мы пропускаем десять золотых дней и вылезаем в декабрь. Каждые два года выпадает июнь из-за крупных международных турниров. В России слишком короткий климатический срок для игры в футбол. Но мы же не какая-то второстепенная страна, чтобы сокращать чемпионат до 14 клубов. Уже даже Францию опережаем в клубном рейтинге.

    У нас все нормально, стало больше добротных команд, никто не выпадает, все борются. Только «Анжи» отпал, да и то, практически у всех были проблемы с махачкалинцами», - сказал Шикунов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.11.2015 13:42
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