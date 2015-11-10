Парамонов: «Спартаку» необходимы изменения в составе»

Знаменитый в прошлом игрок «Спартака» Алексей Парамонов, выигравший в его составе четыре чемпионата СССР, заявил, что красно-белым нужна свежая кровь в составе.

«Состав «Спартака» требует изменений. Почему-то футболисты, играя в московском клубе, не показывают всех своих качеств, тогда как уходя в другую команду, раскрываются. Не хватает стабильности, последние 12-13 лет «Спартак» лихорадит. Все надеются и ждут от красно-белых чемпионства, но, к сожалению, выиграть не удается и нет той игры, которую хотят видеть болельщики. Иногда она проявляется, но лишь на короткий отрезок времени», – рассказал Парамонов.