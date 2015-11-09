Глава немецкого футбольного союза уволился из-за обвинений в коррупции

Президент немецкого футбольного союза (DFB) Вольфганг Нирсбах подал в отставку по причине обвинений в коррупции.

«Я с первого дня во главе союза работал с большой страстью и честностью. Могу заявить, что моя совесть чиста и мне абсолютно не в чем себя упрекнуть. Мне больно и тяжело спустя девять лет выслушивать обвинения в свой адрес, тем более что на тот момент я не был вовлечен во многие процессы. Я проработал в DFB 27 лет, это для меня больше чем просто работа. Я люблю футбол и тех, с кем работал все эти годы. Я испытал множество очень ярких эмоций за эти годы. Но сейчас я должен принять трудное решение и уйти, чтобы защитить организацию», – говорит Нирсбах.

Напомним, ранее в немецкой прессе появлялась информация о том, что представители Германии добились права на проведение ЧМ-2006 в своей стране нечестным путем, получив несколько голосов с помощью взяток.