Фернандес: «Игра с «Краснодаром» складывается достаточно тяжело»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес подвел итоги первого тайма матча 15-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с «Краснодаром». После первого тайма красно-синие проигрывают со счетом 1:2. По словам бразильца, его команда постарается забить еще как минимум два гола.



«Игра складывается достаточно тяжело. Соперник быстро убегает в контратаки, в случае потери мяча нам приходится быстро возвращаться на свою половину поля. Постараемся забить второй и третий голы, а также сдерживать контратаки соперника», — сказал Фернандес в интервью телеканалу «Матч ТВ».