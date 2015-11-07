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    Сафонов: «Шумиха вокруг игроков может не сыграть на руку «Спартаку»

    Известный агент, президент "СА-Футбольное агентство" Алексей Сафонов поделился своими ожиданиями от матча 15 тура российской Премьер-лиги между «Тереком» и «Спартаком».

    «Мой прогноз (2:1). Думаю, что удача будет на стороне грозненского клуба, хотя "Спартак" сейчас сел на сбор, может что переосмыслят. Вообще вся эта шумиха вокруг игроков может не сыграть на руку москвичам. Немного странно, зачем кто-то выливает информацию для внутреннего пользования в прессу. Это может негативно сказаться на команде», - отметил Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи тура ищите в специальной статье "Бомбардира".

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2015 18:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 03:10

      сильной команде ничего не помешает!

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