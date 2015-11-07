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    Слуцкий: «Я и сейчас не чувствую себя топ-тренером»

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что не считает себя топ-тренером и лучшим российским специалистом.

    - Леонид Викторович, когда вы себя почувствовали топ-тренером?

    - Я и сейчас себя не чувствую топ-тренером. Что значит почувствовать себя топ-тренером?

    - Выиграли первое чемпионство – и поняли: некая планка покорена, что-то себе доказано.

    - Нет. Себе нужно доказывать каждый день. Все твои регалии имеют смысл, только когда заканчиваешь. У меня дома в кабинете висит полка с медалями, я на них смотрю и понимаю, что их уже никто не отнимет. Их и сейчас никто не отнимет, но сегодня ты в любой игре можешь получить такую оплеуху, после которой ни одна медаль тебя не защитит. Даже если ты весь обвешанный в медалях выйдешь на следующий матч чемпионата, Кубка или Лиги чемпионов, они тебе не дадут никакого бонуса. И то же самое касается игроков. Закончит, к примеру, Игорь играть. Его будут звать в какие-то передачи, представлять, и там многочисленные титулы будут актуальны. Но пока он выходит на поле, никому нет дела до его регалий. Сегодня его оценивают по игре, по отбитым мячам.

    - Но вы отдаете себе отчет в том, что являетесь лучшим российским тренером прямо сейчас?

    - А если бы мы проиграли неделю назад «Уфе», лучшим российским тренером прямо сейчас стал бы Перевертайло. Нет такого понятия.

    - Да, но при всем богатстве выбора свободных специалистов тренировать сборную позвали занятого – вас.

    - Виталий Леонтьевич взял, а может быть, Николай Александрович или другой руководитель – не взял бы. То есть это вкусовщина, такая вещь, которую очень сложно объяснить.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.11.2015 01:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12

      зокий глаз 7 ноября 2015, 08:52

      После матча Крылья- Терек ты точно топ. А в Челси ведь приглашали!
      Хотя бы в шутку

      0
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      ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 > зокий глаз 7 ноября 2015, 12:26

      А после матча Зенит -Уфа, точнее УФА-Зенит какую кликуху можно дать Боашу?

      0
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      Рейтинг: +95

      dobrynia 7 ноября 2015, 08:22

      Такая позиция применима в любой профессии. Удачи тебе Леонид Викторович.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 7 ноября 2015, 08:19

      как журналисты любят всякие клише..
      за уши притягивают!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 7 ноября 2015, 07:38

      И никогда ты им не будешь.

      -1
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      Рейтинг: +665

      Snerg 7 ноября 2015, 02:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      никогда не был и не будет! у слуцкого не хватает одного ---это точто он НЕ играл! если бы он играл в футбол---он был бы сейчас топовым тренером! а так без практики ,уже доказано теориия всегда не будет первой)

      -8
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      Рейтинг: +95

      dobrynia > Snerg 7 ноября 2015, 08:28

      За то он принимал участия в развитии футболистов от детей до профессионалов. Да и в тренерском штабе есть люди которые поиграли на разных уровнях. Он теоретик, а они практики, за такой симбиоз говорит результат.

      4
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      Рейтинг: +166

      alexa1995 > Snerg 7 ноября 2015, 09:36

      Моуриньо передаёт тебе привет

      1
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