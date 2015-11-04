Матчи Лиги чемпионов. Смотреть онлайн

Сегодня в Европе пройдут матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть игры. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

22:45 «Зенит» – «Лион»

22:45 «Гент» – «Валенсия»

22:45 «Маккаби» ТА – «Порту»

22:45 «Челси» – «Динамо» К

22:45 «Бавария» – «Арсенал»

22:45 «Олимпиакос» – «Динамо» Зб

22:45 «Барселона» – БАТЭ

22:45 «Рома» – «Байер»