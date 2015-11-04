Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ребров: «Нам нужно играть на победу»

    Наставник "Динамо" Киев Сергей Ребров рассчитывает сыграть в атакующий футбол в Лондоне против «Челси».

    «Важно играть на победу, атаковать всей командой и обороняться так же. Мы приехали не только обороняться, и ребята это понимают. Важно показывать футбол, который достоин клуба "Динамо". В игре в Киеве мы работали компактно и заслужили это очко. В этом матче нам нужно играть на победу, и мы будем это делать.

    Думаю, нам не нужно думать о том, какую позицию сейчас "Челси" занимает в своем чемпионате. У них авторитетный тренер, который должен решить проблемы. Мы продемонстрировали в Киеве, что можно играть против них», - заявил Ребров.

    Напомним, что матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов «Челси» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2015 16:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11