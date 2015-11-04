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    Срна: «Шахтер» обязательно поборется за путевку в плей-офф»

    Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна после домашней победы над "Мальме" со счетом 4:0 в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов заявил, что его команде удалось прибавить, по сравнению с матчем прошлого тура, когда "горняки" уступили в Мальме со счтеом 0:1.

    "Сегодня мы играли по-другому, мы играли в нашу игру. Сумели добавить то, чего так не хватало в Мальме. Счет мог быть более крупным. Победа дает нам маленькие шансы на продолжение борьбы за путевку в следующий раунд Лиги чемпионов. Но мы обязательно поборемся", - сказал Срна.

    После четырех туров Лиги чемпионов "Шахтер" с тремя очками занимает третье место в группе А, возглавляет - "Реал" с десятью баллами.

    Источник: УЕФА

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    04.11.2015 11:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 4 ноября 2015, 12:58

      Остальных два матчах нужно победить

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