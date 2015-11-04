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    «Рома» - «Байер». Смотреть онлайн

    В прошлом туре в Леверкузене на "Бай-Арене" зрители стали свидетелями одного из самых зрелищных матчей в истории Лиги Чемпионов, завершившегося с общим счетом 4-4. Хорошие шансы победить были у подопечных Руди Гарсии при счете 4-2 в их пользу, но удержать преимущество "волкам" не удалось. Теперь для сохранения перспектив в борьбе за выход из группы "Роме" очень важно обыгрывать "Байер" уже на своем поле.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Рома" - "Байер", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 22:45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2015 21:43
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