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    Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» обыграл ЦСКА

    В матче четвертого тура Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» обыграл ЦСКА благодаря голу Уэйна Руни.

    Напомним, в этой группе выступают также ПСВ и «Вольфсбург».

    Лига чемпионов. Группа B. 4-й тур

    Манчестер Юнайтед (Англия) – ЦСКА (Россия) 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Руни, 78.

    Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Блинд, Рохо, Швайнштайгер (Эррера, 88), Кэррик, Лингард, Мата (Депай, 73), Марсьяль (Феллаини, 65), Руни.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Панченко, 65), Миланов, Тошич (Головин, 75), Натхо (Думбия, 55), Муса.

    Предупреждения: Щенников, 19; Вернблум, 60.

    Судья: Шимон Марциняк.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2015 00:46
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 4 ноября 2015, 17:32

      Обыграл, и это очень плохо. Мне вчера не понравилось, как ЦСКА играл. Хотя о чём я. Они всегда так играют, только вот в чемпионате им судейки и чиновники помогают, а в еврокубках такой поддержки у них нет.

      -2
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      Рейтинг: +55

      DblMok3 4 ноября 2015, 15:44

      Мне понравился ЦСКА. Я даже скажу, что предполагал , что они отобъются и в конце закатят - это было реально, но эмоциональность Думбия не дала ему действовать рационально в той ситуации, т.к. варианты там были. В любом случае, ЦСКА молодцы! Им надо выходить из группы.

      2
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > DblMok3 4 ноября 2015, 17:34

      Разке негры бывают эмоциональными? Разве что коненегры!

      -1
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > Зенит 2015 4 ноября 2015, 17:54

      Зенитка!Хульк зарешает(((Обезьяна форева(((

      0
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      Рейтинг: +20

      azar800 4 ноября 2015, 11:46

      Игорек снова пошел на рекорд круто

      -1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > azar800 4 ноября 2015, 17:39

      Парни. Мне, после того как ЦСКА подарили на юбилей титул чемпиона, ЦСКА, который, к тому же, при Слуцком перестал показывать хорошие, красивые, техничные и пр. игры, не очень нравится. но зачем отличного вратаря гнобить? Если бы не он, да ещё пара - тройка наших игроков, играли бы они в пердиве и мы бы постоянно слушали нытьё Слуцкого по поводу нехватки игроков и длительных перелётов. Например во Владивосток.

      1
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      Рейтинг: +53

      Wayne Rooney 10 4 ноября 2015, 11:44

      Кони проиграли по делу, весь матч оборонялись, создали только один момент, с такой игрой из группы не выходят.

      0
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      Рейтинг: +11

      bala10829 4 ноября 2015, 11:24

      и что толку что он в чемпионате выигрывает??? это не показатель силы!!! в европе сплошные поражения и ничьи редко побеждает

      1
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 4 ноября 2015, 10:25

      Миланов-дибил!!!Надо гнать его,ну и Думбия разочеровал!!!Дай пас Мусе и гол,нет надо лупить по защитникам!!!Нет слов,одни эмоции!!!

      0
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > CSKA №1 4 ноября 2015, 10:39

      Да тут надо было как в хоккее,верхом. Вроде бы это его мячи,он много подобных назабивал,но вчера конечно дал маху!

      1
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 4 ноября 2015, 10:13

      Разгильдяйство-закономерность большинства наших команд от клубов до сборной! Если проследить причины "досадных" голов в крупных турнирах,то это как правило, простые потери мяча, неуместные фолы и внезапная командная остановка,когда все игроки внезапно останавливаются и начинают смотреть друг на друга!

      0
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      Рейтинг: +3137

      m40 4 ноября 2015, 08:27

      Игра удручает. И это команда которая всех раскатывает в нашей лиге, а с разобранным Манчестером играет никак, просто лишь бы отбиться. Первый тайм совсем безнадежен, во втором с выходом Думбия проблески игры стали проявляться. Но вот его жадность все испортила. Да, первый раз надо было бить самому. Тут Де Хеа спас. Но как было не отдать свободному Мусе....И сразу же сработало это ,.не забиваешь ты, забывают тебе,,

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      Рейтинг: +3137

      m40 > m40 4 ноября 2015, 08:33

      Да, и еще эти нелепые потери. Это просто немыслимо так часто и много дарить мяч сопернику в простых ситуациях. Гол пришел после одной из таких дурацких потерь

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      Рейтинг: +166

      alexa1995 4 ноября 2015, 07:51

      Слишком короткая скамейка, некем игру усилить..

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      Рейтинг: +22

      1d2i0m9o8n8 > alexa1995 4 ноября 2015, 09:41

      Как всегда из года в год!!!

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 4 ноября 2015, 07:40

      Думбия чёрное чмо!!! В одном моменте сыграть так непрофессианально дважды: первый раз ещё ладно моэжно списать на невезение, когда он в руку Де Хее попал, но потом, как можно было не отдать пас Мусе, который стоял один, совершенно один!!! А раз уж ты бьёшь так бей в верхний угол, а не по центру низом где находятся 2 защитника. После этого неиспользованного момена был уверен на 99%, что быть продолжении серии Игоря, за такое обязательно наказывают, тем более Манчестер, пусть и находящийся не в лучшей форме. Обидно за тренера, когда доверяешь игроку, а он оказывается таким кондомом!!!

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      Рейтинг: +149

      Sylpheed > Alex2712 4 ноября 2015, 09:14

      Не в бровь, а в глаз.

      0
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > Alex2712 4 ноября 2015, 10:26

      Верно!!!

      0
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      Рейтинг: +20

      azar800 > Alex2712 4 ноября 2015, 11:44

      А где ты тренера увидел, Семин после такого посадил бы форварда на лавку, а бегемот просто мило улыбается

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