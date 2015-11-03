Венгер: «У нас достаточно класса, чтобы соперничать с «Баварией»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер пообщался с журналистами в преддверии матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Баварии».

«Мы хотим вновь добиться позитивного результата. На прошлой неделе мы хорошо себя показали, и это придаст уверенности завтра. Это шанс показать, что мы выросли как команда», – говорит Венгер.

Также наставник прокомментировал игру Месута Озила.

«Озил здорово добавил и набрался уверенности. Он умен и находится в своем самом лучшем возрасте. Лучшие годы футболиста – от 27 до 32 лет».

По мнению Венгера, «Бавария» намерена прессинговать.

«Ожидаю, что «Бавария» будет прессинговать и атаковать. У них есть такие игроки, как Мюллер, Левандовски и другие. Возможно, и для нас будет лучше пойти вперед и попытаться забить. Если мы проиграем, попадем в сложную ситуацию. Мы хотим играть на победу. «Бавария» – хорошая команда, но я уверен, что у нас достаточно класса, чтобы соперничать с ними».

Напомним, встреча этих команд в третьем туре ЛЧ принесла «Арсеналу» победу – 2:0.

Матч «Бавария» – «Арсенал» состоится в среду 4 ноября. Начало – в 22.45.