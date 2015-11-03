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    Венгер: «У нас достаточно класса, чтобы соперничать с «Баварией»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер пообщался с журналистами в преддверии матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Баварии».

    «Мы хотим вновь добиться позитивного результата. На прошлой неделе мы хорошо себя показали, и это придаст уверенности завтра. Это шанс показать, что мы выросли как команда», - говорит Венгер.

    Также наставник прокомментировал игру Месута Озила.

    «Озил здорово добавил и набрался уверенности. Он умен и находится в своем самом лучшем возрасте. Лучшие годы футболиста – от 27 до 32 лет».

    По мнению Венгера, «Бавария» намерена прессинговать.

    «Ожидаю, что «Бавария» будет прессинговать и атаковать. У них есть такие игроки, как Мюллер, Левандовски и другие. Возможно, и для нас будет лучше пойти вперед и попытаться забить. Если мы проиграем, попадем в сложную ситуацию. Мы хотим играть на победу. «Бавария» – хорошая команда, но я уверен, что у нас достаточно класса, чтобы соперничать с ними».

    Напомним, встреча этих команд в третьем туре ЛЧ принесла "Арсеналу" победу - 2:0.

    Матч "Бавария" - "Арсенал" состоится в среду 4 ноября. Начало - в 22.45.

    Источник: УЕФА

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    03.11.2015 23:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 4 ноября 2015, 01:24

      Снова удачи арсенал у

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