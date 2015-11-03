Исполнительный директор «Ливерпуля»: «Все трансферные решения у нас принимает только главный тренер»

Исполнительный директор «Ливерпуля» Иэн Эйр рассказал о трансферной политике клуба.

«Окончательное решение по всем покупкам принимал Роджерс. У нас только один человек имеет последнее слово относительно кандидатур игроков – сейчас это Клопп. Так было все время, сколько я здесь работаю», – говорит Эйр.

Также он рассказал о работе трансферного комитета.

«Идея работы трансферного комитета – думаю, в этом вопросе мы не отличаемся от большинства клубов – состоит в следующем: тренер говорит, что нужен игрок на определенную позицию, а группа людей, включающая в себя тех, кто занимается традиционной скаутской работой, и тех, кто изучает информацию при помощи современных технологий, вместе решает этот вопрос. Затем находим двух, трех, четырех игроков, лучших кандидатов на искомую позицию, показываем наработки тренеру. А тренер может сам их просмотреть или отправить скаутов, чтобы сузить круг поиска».

По словам Эйра, его роль заключается в ведении переговоров.

«С этого момента я сильнее вовлекаюсь в процесс, начинаю переговоры с клубами, агентами и игроками. А потом тренер делает выбор. Мы даже не рассматриваем это как некий комитет – так делают медиа. Это просто сотрудничество людей, каждый из которых вносит вклад в то, чтобы представить тренеру возможность принять оптимальное решение».