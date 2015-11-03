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    Гончаренко: «Знаем, как играть против «МЮ»

    Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что московская команда знает, как противостоять «Манчестер Юнайтед».

    «Ранний выезд в Манчестер оправдан. Подготовка более качественная, мы находимся в довольно плотном графике, нам надо восстановиться. «МЮ» уже разбирали, команда очень любит подолгу контролировать мяч. Мы знаем, как против этого действовать, что из этого получится», - сказал Гончаренко.

    Игра с «МЮ» состоится сегодня, начало в 22:45 по московскому времени. После трех туров и «МЮ», и ЦСКА имеют по четыре очка.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.11.2015 18:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +483

      headdevil 3 ноября 2015, 18:36

      Автобус им. Бердыева в помощь

      0
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      Рейтинг: +56

      FduchFM > headdevil 3 ноября 2015, 20:20

      У Курбана двухэтажный автобус ! Фирменный )))

      0
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