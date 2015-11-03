Веденеев: «ЦСКА не выиграет у «Манчестер Юнайтед»

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев не верит в то, что у московского ЦСКА есть шанс победить «Манчестер Юнайтед» на выезде.

«Я думаю, что армейцы не смогут победить, потому что игра будет на выезде. В лучшем случае сыграют вничью. Все будет зависеть от состояния игроков. На сегодняшний день «Манчестер» не такая сильная команда, как раньше. Ее можно обыгрывать, но только в том случае, если все игроки ЦСКА будут в хорошей физической форме. Пока у них не все игроки в строю. Выход Еременко под вопросом, Василия Березуцкого нет. А основная проблема армейцев – это оборона. Не то что у них защитники плохие, главное – как команда обороняется, когда оказывается давление. Армейцы не привыкли с такими клубами играть. Начинают допускать много ошибок. Движения не хватает. Средняя линия красно-синих лучше играет в атаке, но не в обороне. Еременко, Дзагоев и Тошич плохо обороняются. И это большой минус. Если ЦСКА не удастся владеть мячом большую часть игры, то им придется очень тяжело», – считает Веденеев.

Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.