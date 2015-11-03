Матчи Лиги чемпионов. Смотреть онлайн

Сегодня в Европе пройдут матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть игры. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

18:00 «Астана» – «Атлетико»

22:45 «Бенфика» – «Галатасарай»

22:45 «Шахтер» – «Мальме»

22:45 «Реал Мадрид» – «ПСЖ»

22:45 «Боруссия» – «Ювентус»

22:45 «Севилья» – «Манчестер Сити»

22:45 «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА