Левандовски: «Сделаю все, чтобы забить «Арсеналу»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился своими ожиданиями перед матчем с «Арсеналом» в Лиге чемпионов, который состоится в среду на «Альянц Арене».

«В последних двух играх я не забивал. Конечно, я хочу забить «Арсеналу». Сделаю все для этого. Нам очень нужны очки, должны показать, что у нас лучшая команда. Если мы будем сконцентрированы и проявим характер, то наши шансы на победу возрастут», – заявил Левандовски.

Напомним, первый матч между командами завершился со счетом 2:0 в пользу «канониров».