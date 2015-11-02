Венгера устроит ничья в матче с «Баварией»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что будет доволен одному очку в матче с «Баварией», который состоится в рамках Лиги чемпионов в среду.

«Сегодня я бы согласился на ничью в матче с «Баварией», но у них очень большой атакующий потенциал. Мы должны обеспечить давление на соперника и попытаться забить гол. Если мы будем ставить перед собой цель только защищаться, то это не принесет нам успеха.

Моя команда выступает стабильно. Если вы посмотрите результаты с 1 января, то увидите, что «Арсенал» набрал больше очков, чем кто-либо другой», – заявил Венгер.

Напомним, в первый поединок между командами завершился в пользу «Арсенала» – 2:0.