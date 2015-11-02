Браида просматривал Обамеянга

Спортивный директор «Барселоны» по международным трансферам Арьедо Браида присутствовал в субботу в матче чемпионата Германии с «Вердером» (3:1). Главной целью для него был форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, за которым «Барса» продолжает следить.

«Мне все равно, был Брайда на стадионе или нет. Все, наверное, знают, когда истекает срок контракта Обамеянга с нами», – заявил директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

Известно, что действующий контракт Обамеянга с «Боруссией» рассчитан до лета 2020 года. Сам футболист признался, что мечтает поиграть в Испании.