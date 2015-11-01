ЦСКА уже в Манчестере

Московский ЦСКА в воскресенье вечером прибыл в Англию для подготовки к матчу Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». В составе армейцев на игру прилетели 19 игроков:

Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;

Защитники: Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Виктор Васин;

Полузащитники: Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Роман Еременко, Бибрас Натхо, Зоран Тошич, Александр Цауня, Александр Головин;

Нападающие: Ахмед Муса, Сейду Думбия, Кирилл Панченко.

Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится во вторник в 22:45 по московскому времени.