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    Дудиев: «Было легко играть против «Зенита», особо не напрягались»

    Защитник «Мордовии» Аслан Дудиев прокомментировал ничью в матче 14-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

    «Зенит» — чемпион, с хорошим набором исполнителей, поэтому одно очко — хороший результат. До матча говорили, что без Халка «Зенит» другой, но я бы так не сказал. Если честно, нам было довольно легко играть против петербуржцев. Мы выполнили установку тренера, поэтому особо не напрягались.Ставку делали на компактность, потому что «Зенит» широко катает мяч и таким образом вскрывает оборону. Старались выбегать в контратаки, но это получалось не самым лучшим образом", - говорит Дудиев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    31.10.2015 23:59
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