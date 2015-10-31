Венгер: «Чем меньше мы говорим, тем больше побеждаем»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу в матче 11-го тура АПЛ над «Суонси» (3:0).

«В прошлом сезоне «Суонси» дважды обыграл нас – значит, мы сделали шаг вперед. Во второй половине мы были другой командой. После первого мяча игра перешла под наш контроль, и на поле был только один победитель», – говорит Венгер.

Также француз поделился своим мнением относительно игры Жиру.

«Это было именно то, чего я жду от Жиру. Чем меньше мы говорим, тем лучше играем – это наша работа, и он ее делает. Если честно, мне не кажется, что во время второго гола был фол, но мне нужно посмотреть его снова».

Кроме того, Венгер похвалил Кэмпбелла.

«Кэмпбелл действительно хорошо сыграл в моменте с голом. Он все еще молодой игрок, которому нужно ждать своего шанса. Он уже привык к европейскому футболу, поиграл в нескольких чемпионатах и вернулся. Мне нравится его отношение к делу».