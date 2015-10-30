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Мутко отрицает сговор при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018

30 октября 2015, 20:12
5

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал нашумевшее заявление главы ФИФА Зеппа Блаттера. Напомним, швейцарец рассказал, что перед выборами стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов существовала негласная договоренность о том, кто получит права на проведение турниров.

«Официально говорю, что никакого сговора не было», – заявил Мутко.

Чиновник считает, что слова Блаттера просто неправильно перевели.

«Мы сами себе создаем проблемы. Неточность формулировок, неточность вопросов. Каждый трактует это интервью, как хочет, в контексте получения права на чемпионат мира. Английская пресса сорвалась, сегодня выступил президент федерации футбола. Перевели это интервью, говорят, как он сказал или не сказал. Преподают это так, якобы был какой-то сговор. У меня сговор был с самим собой, один голос».

По мнению Мутко, Запад использует эту ситуацию, чтобы обвинить Россию.

«Мы шли минус семь голосов у одной группы стран, потому что одни англоговорящие, другие – испаноговорящие. И мы шли как на амбразуру. А про сговоры – это неправда. Их не было, нет и никогда не будет. Вы же знаете Запад: им когда выгодно, они говорят, что у России все друзья, а когда невыгодно – что наши друзья только Иран и Сирия. Им главное – обвинить, что у нас все друзья и был сговор».

Источник: Р-Спорт
Россия Мутко Виталий Блаттер Зепп
Комментарии (5)
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джон базелон
1446231156
Рожа у него настолько противная,что дал бы разок по ней!!
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EVM
1446242462
Сколько можно муссировать эту тему?! Был сговор, не было сговора! Достали! А все гребенная пиндосия мутит воду!
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