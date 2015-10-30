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    Виллаш-Боаш близок к возвращению в «Челси»

    Владелец "Челси" Роман Абрамович рассматривает варианты для замены наставнику Жозе Моуринью. Одной из таких кандидатур является главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, который уже работал с "Челси" в сезоне-2011/12.

    Стоит отметить, что в список возможных кандидатов на пост нового главного тренера "Челси" входят Брендан Роджерс, Гус Хиддинк, Леонид Слуцкий, Диего Симеоне и Хосеп Гвардиола.

    В турнирной таблице Премьер-лиги «Челси» после 10 туров занимает 15-е место. В активе подопечных Моуринью 11 очков.

    Источник: Metro

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    30.10.2015 09:46
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +15

      МитиС 30 октября 2015, 23:05

      И снова 《ЧЕЛСИ》 в первой полосе!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 30 октября 2015, 20:28

      Это бредятина.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 30 октября 2015, 17:14

      Игроков норм купите.. А не тренеров менять.. Пол состава челси пешком ходят по полю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 30 октября 2015, 15:23

      Быстрее бы "слинял" куда-нибудь этот Боаш! Все ему в России не нравится - и Законы и игроки!

      -2
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 30 октября 2015, 13:27

      Да успокойтесь уже со своими предположениями....вчера в лондонском аэропорту был замечен Александр Бубнов, надежные источники утверждают, что прилетел он как раз по приглашению Абрамовича.

      2
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      Рейтинг: +1368

      Taps 30 октября 2015, 13:21

      Бош не пойдёт.
      У него сейчас попёрла удача в "Зените".

      2
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      Рейтинг: +54

      Juventini_24 30 октября 2015, 13:07

      Может лучше Аврама Гранта позвать, в прошлый раз после ухода Жозе, до финала ЛЧ дошли.

      1
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 30 октября 2015, 12:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А как же "Великий Слууууууууууцкий?)))))))Забира
      йте его нахрен,может цска заиграет)

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +653

      MichelWB 30 октября 2015, 12:04

      Прочь руки от Слуцкого.

      1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 30 октября 2015, 11:33

      не лучший варик

      -2
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