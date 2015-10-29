Гвардиола: «Пока мы все делаем великолепно»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола пообщался с прессой накануне матча 11-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта». Наставник прокомментировал плотный график команды.

«У больших клубов «английские недели» бывают часто. Если ты готов психологически, то и с ногами будет все в порядке», – говорит Гвардиола.

«Бавария» полетит во Франкфурт в день игры, но испанец не видит в этом проблемы.

«Пусть каждый сегодня проведет вечер с семьей. Здесь нет никакой проблемы, в «Барселоне» во время поздних матчей я всегда так делал».

Также специалист поделился мнением об игре своих подопечных в этом сезоне.

«Я очень доволен нашей игрой. Это топ уровень. При этом всегда есть маленькие нюансы, которые можно улучшить. Нет предела совершенству. Во втором тайме в матче против «Вольфсбурга» мы часто теряли мяч в простых ситуациях. Против лучших команд мира это было бы опасно. Если мы сохраним нашу гармонию, наш командный дух, то мы будем до конца биться за все трофеи. Я абсолютно уверен в этом».

Гвардиола считает, что мюнхенцам рано расслабляться.

«Мы выиграли все десять матчей и все равно имеем лишь семь очков преимущества. Это доказывает, насколько сильны наши соперники. Поверьте мне, в октябре еще никто не становился чемпионом Германии. Пока что мы все делаем великолепно, но во втором круге нам еще предстоят матчи против «Байера», «Боруссии» Д и «Вольфсбурга».

Матч «Айнтрахт» – «Бавария» состоится в пятницу 30 октября. Начало – в 22.30.