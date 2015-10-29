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    Уткин будет ведущим телепередачи «Рио ждет»

    Телекомментатор «НТВ-Плюс» Василий Уткин будет вести телепередачу «Рио ждет» на новом федеральном телеканале «Матч ТВ», сообщила генеральный продюсер канала Тина Канделаки.

    «Василий Уткин будет ведущим в цикле передач «Рио ждет». Это будет очень интересно для зрителей. Василий расскажет обо всех олимпийских видах спорта, которые будут представлены в Рио. Все самое интересное перед предстоящей Олимпиадой вы узнаете. Но помимо этого вы увидите Уткина и в другом информационно-аналитическом шоу», - заявила Канделаки.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.10.2015 15:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 29 октября 2015, 19:16

      Уткин выглядит очень по-олимпийски )

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