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    Семин: «Слуцкий мог бы вывести «Челси» на новый уровень»

    Экс-тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что наставник ЦСКА Леонид Слуцкий может возглавить «Челси» в случае отставки Жозе Моуринью.

    «Я могу представить Слуцкого на посту главного тренера любого европейского топ-клуба. Судя по тому, как он проявляет себя в ЦСКА, национальной сборной, с таким же успехом он может проявить себя в любом другом клубе. Думаю, обладая такими высококлассными игроками, которые есть в «Челси», Слуцкий в состоянии привнести свои идеи и вывести лондонцев на более качественный, новый уровень», - заявил Семин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.10.2015 16:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25

      kamelot 29 октября 2015, 13:27

      Семин: «Слуцкер вали «Челси», освободи мне место тренера ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: -1

      авалон 28 октября 2015, 21:33

      Юре место освободиться если Слуцкий уйдет,вот и радуется

      0
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      Рейтинг: +23

      maxsell 28 октября 2015, 18:18

      раскачает лондон

      0
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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 28 октября 2015, 17:42

      Какой Слуцкий?Ну была сборная на грани провала,сменили тренера,ребята встрепенулись,Дзюбинью клуб сменил,за бабло променял.И что теперь Слуцкий тренер мирового уровня?Да ЦСКА на первом месте только потому,что у конкурентов внутренние свои проблемы,а так ничего особенного не показывает.

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 28 октября 2015, 17:21

      Например на уровегь "Анжи"

      -3
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      Рейтинг: +119

      nitto 28 октября 2015, 16:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Слуцкий создан для Челси.

      -4
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