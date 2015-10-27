Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Шмейхель считает Варди лучшим нападающим АПЛ

    Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель лестно высказался об игре партнера по команде Джейми Варди. По словам вратаря, 28-летний форвард обладает всеми качествами, которые ему нравятся в футболе. Напомним, Варди с десятью забитыми голами в десяти встречах является лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги.

    "С того самого дня, как он впервые переступил порог нашей базы, я стал самым большим фанатом Варди. В нем есть все, что я люблю в футболе – агрессия, настрой, работа на команду. Прямо сейчас он лучший нападающий АПЛ, если вы посмотрите на его потрясающую форму", – сказал Шмейхель.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2015 13:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11