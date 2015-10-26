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    Полоз: «Можем и лучше, чем четвертое место»

    Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз прокомментировал победу в матче 13-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:0). Сам футболист в этой встрече отметился забитым мячом, а его клуб теперь вышел на четвертое место в таблице.

    «Здорово, что выиграли, очень рады. Первая мысль после гола - моему сыну исполнилось 9 месяцев, гол хотел посвятить именно ему: когда радовался, загибал пальцы. Особой радости, что бывшему клубу забил, нет, ведь я ушел четыре года назад. В первом тайме получалось не все, не успевали накрывать игроков. Во втором тайме заиграли лучше, забили. После этого у соперника свободные зоны стали появляться, надо было больше забивать», - говорит Полоз.

    По мнению игрока, четвертое место не предел возможностей «Ростова».

    «До начала сезона никто не мог предположить, что будем в четверке к концу первого круга. Обидно, что некоторым конкурентам проиграли. Уже после нескольких туров было ясно, что можем на многое замахнуться. Четвертое место — не фантастика, можем и лучше».

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.10.2015 22:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 октября 2015, 16:43

      Молодцы !!!

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 26 октября 2015, 23:00

      Может и можете, но пока рановато)))

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      Рейтинг: +222

      johnny983 > Black Giz 27 октября 2015, 09:35

      А вовремя никогда не будет. Или игроков раскупят,или тренера

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