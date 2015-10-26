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    Гарай вызван в сборную Аргентины

    Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай получил вызов в национальную команду Аргентины на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года против сборных Бразилии и Колумбии.

    Встреча с бразильцами состоится 12 ноября в Буэнос-Айресе, а против Колумбии аргентинцы сыграют на выезде 17 ноября.

    Полностью заявка Аргентины на эти матчи выглядит следующим образом:

    вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Науэль Гусман ("Тигрес", Мексика), Агустин Маркесин ("Сантос Лагуна", Мексика);

    защитники: Николас Отаменди, Мартин Демичелис, Пабло Сабалета (все - "Манчестер Сити", Англия), Эммануэль Мас ("Сан-Лоренсо", Аргентина), Факундо Ронкалья ("Фиорентина", Италия), Эсекьель Гарай ("Зенит", Россия), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед", Англия), Рамиро Фуньес Мори ("Эвертон", Англия);

    полузащитники: Хавьер Маскерано ("Барселона", Испания), Эвер Банега ("Севилья", Испания), Матиас Краневиттьер ("Ривер Плейт", Аргентина), Лукас Билья ("Лацио", Италия), Энцо Перес ("Валенсия", Испания), Хавьер Пасторе, Анхель Ди Мария (оба - "Пари Сен-Жермен", Франция), Эрик Ламела ("Тоттенхэм", Англия), Николас Гайтан ("Бенфика", Португалия);

    нападающие: Эсекьель Лавесси ("ПСЖ, Франция), Карлос Тевес ("Бока Хуниорс", Аргентина), Пауло Дибала ("Ювентус", Турин), Анхель Корреа ("Атлетико", Испания), Гонсало Игуаин ("Наполи", Италия).

    Источник: AFA

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    26.10.2015 20:05
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