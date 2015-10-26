Генеральный секретарь УЕФА Инфантино примет участие в выборах президента ФИФА

Седьмым кандидатом на пост президента ФИФА, по всей вероятности, станет нынешний генсек УЕФА Джанни Инфантино.

Инфантино являлся правой рукой Мишеля Платини последние шесть лет. Кандидатура 45-летнего итальянца будет выдвинута членами исполнительного комитета УЕФА. Сам Платини также намерен баллотироваться на пост президента ФИФА. Напомним, что сегодня – последний день подачи заявок.

Список остальных кандидатов выглядит следующим образом: глава Азиатской конфедерации футбола шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, принц Иордании Али бин аль-Хусейн, бывший капитан сборной Тринидада и Тобаго Дэвид Нахид, экс-заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань, а также Габриэл Севале из ЮАР.