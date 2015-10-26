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    Иванов рассудит «Кубань» и «Спартак» в Кубке России

    Сегодня были назначены судьи, которые будут работать на матчах 1/8 финала Кубка России. Полный список назначений выглядит следующим образом:

    "Локомотив" (Москва) – "Амкар" (Пермь) – Сергей Куликов (Саранск)

    "Зенит" (Санкт-Петербург) – "Тосно" – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

    "Кубань" (Краснодар) – "Спартак" (Москва) – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

    "Уфа" – "СКА-Энергия" (Хабаровск) – Владимир Сельдяков (Балашиха)

    ЦСКА – "Урал" (Екатеринбург) – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

    "Терек" (Грозный) – "Химки" (Московская область) – Евгений Турбин (Москва)

    "Крылья Советов" (Самара) – "Динамо" (Москва) – Александр Егоров (Саранск)

    "Краснодар" – "Анжи" (Махачкала) – Алексей Матюнин (Москва)

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2015 11:51
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