Иванов рассудит «Кубань» и «Спартак» в Кубке России

Сегодня были назначены судьи, которые будут работать на матчах 1/8 финала Кубка России. Полный список назначений выглядит следующим образом:

"Локомотив" (Москва) – "Амкар" (Пермь) – Сергей Куликов (Саранск)

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Тосно" – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

"Кубань" (Краснодар) – "Спартак" (Москва) – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

"Уфа" – "СКА-Энергия" (Хабаровск) – Владимир Сельдяков (Балашиха)

ЦСКА – "Урал" (Екатеринбург) – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

"Терек" (Грозный) – "Химки" (Московская область) – Евгений Турбин (Москва)

"Крылья Советов" (Самара) – "Динамо" (Москва) – Александр Егоров (Саранск)

"Краснодар" – "Анжи" (Махачкала) – Алексей Матюнин (Москва)