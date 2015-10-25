Маскерано был удален с поля за оскорбление бокового арбитра

Хавбек «Барселоны» Хавьер Маскерано был удален с поля в матче с «Эйбаром» на 83-й минуте.

Причиной удаления стали оскорбительные слова аргентинца в адрес бокового рефери. Маскерано сказал что-то нелицеприятное о матери арбитра.

Игрок может быть дисквалифицирован на четыре матча Примеры. Тем самым Маскерано может пропустить матч 12-го тура против «Реала», который состоится 22 ноября.