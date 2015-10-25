Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Маскерано был удален с поля за оскорбление бокового арбитра

    Хавбек «Барселоны» Хавьер Маскерано был удален с поля в матче с «Эйбаром» на 83-й минуте.

    Причиной удаления стали оскорбительные слова аргентинца в адрес бокового рефери. Маскерано сказал что-то нелицеприятное о матери арбитра.

    Игрок может быть дисквалифицирован на четыре матча Примеры. Тем самым Маскерано может пропустить матч 12-го тура против «Реала», который состоится 22 ноября.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2015 23:15
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39

      smertn1k 26 октября 2015, 20:20

      сначало Пике,теперь он!А поумнее,ничего не могли придумать?сейчас к матчу с Реалом всех основных игроков поудаляют,чтоб некому было играть.фу,позор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -185

      Protosser 26 октября 2015, 14:14

      "Что-то неприятное о матери арбитра"..
      Что же это могло быть..

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11