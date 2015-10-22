Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Главный тренер «Мальме»: «Во Львове достаточно сыграть вничью»

    Главный тренер "Мальме" Аге Хареиде высказался относительно матча с "Шахтером" (1:0) в рамках третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов. По словам специалиста, его команда хорошо сделала свою работу, как в обороне, так и в нападении. Также норвежец отметил, что в ответной игре с украинским клубом рисунок игры будет приблизительно такой же.

    "Казалось, это не наш сезон. Но надо отдать должное ребятам. Многое не получалось, противник хорошо оборонялся, но мы в итоге были сильнее. Лучше передвигались, больше шансов было на успех. Все сделали хорошую работу, как в обороне, так и в нападении. Играть против "Шахтера" сложнее, чем против того же "Олимпиакоса". Мы боролись за три очка. Нужны были изменения, поэтому сделали замены. Когда счет 0:0, определенное давление существует.

    Во Львове будет игра, как и сегодня. Не думаю, что будут большие изменения. Интересно будет сыграть и на их поле. Нам достаточно будет сыграть в Украине вничью", – сказал Хареиде.

    Источник: Matchday.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2015 06:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11